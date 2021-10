Apreensão de produtos falsificados - Polícia Civil / Divulgação

Publicado 20/10/2021 17:59 | Atualizado 20/10/2021 18:21

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), com apoio de outras unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), prenderam, nesta quarta-feira, nove pessoas durante uma operação contra a milícia que atua em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. De acordo com agentes, os presos responderão por crime contra a propriedade imaterial. Além disso, 13 estabelecimentos foram autuados, mas a polícia não especificou quais foram esses locais.

Ainda segundo a polícia, os alvos da operação foram as atividades comerciais exploradas pelo grupo criminoso da região, comandado por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, irmão e sucessor de Wellington da Silva Braga, o Ecko, que morreu em confronto com a polícia em junho deste ano

No local, houve apreensão de centenas de produtos falsificados de marcas famosas. O material foi encaminhado para perícia.