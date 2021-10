Problemas estruturais e ausência de cartazes obrigatórios também foram identificados - Divulgação/Procon

Problemas estruturais e ausência de cartazes obrigatórios também foram identificadosDivulgação/Procon

Publicado 21/10/2021 13:28

Rio – Mais de 130 quilos de carne foram descartados no Atacadão Olalla, em São Gonçalo, durante uma fiscalização do Procon estadual, nesta quarta-feira (20). No estabelecimento, os agentes encontraram 94 quilos de bacon e 39 quilos de frios sem especificação sobre a data de validade nem o dia em que os mesmos foram manipulados. Problemas estruturais e ausência de cartazes obrigatórios também foram identificados. A ação foi realizada a pedido do Ministério Público (MPRJ).

Além do Olalla, os agentes também fiscalizaram outros quatro estabelecimentos. Uma loja de peças automotivas, uma agência bancária em São Gonçalo e outra em Maricá, e também um restaurante na capital foram alvos da ação. Alimentos sem informação da data de manipulação e validade, fila bancária acima do tempo permitido por lei e problema na exibição de preços foram algumas das irregularidades encontradas.

Consumidores relataram aguardar mais de 2h em fila externa para entrar no banco Itaú localizado em Maricá. Já na fila interna, os fiscais constataram que o atendimento prioritário, para idosos acima de 80 anos, era de 39 minutos conforme senha distribuída, infringindo a lei municipal que estipula a espera máxima de 20 minutos.

A reportagem tentou contato com o supermercado Olalla, mas o estabelecimento não foi encontrado. O espaço está aberto para manifestação.