Sede da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) Francisco Avelino/Divulgação

Rio - Um homem de 37 anos foi morto a tiros na noite deste domingo (24) em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Guilherme da Silva Santiago estava dentro de um comércio, no bairro Engenho do Roçado, quando foi baleado por homens que ocupavam um carro roubado.

O crime ocorreu por volta das 23h15 na Rua Vereador Luís Paulo Guimarães. A Polícia Militar informou que uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada por volta das 23h20 para verificar uma ocorrência de homicídio.

Testemunhas relataram à polícia que os atiradores não foram identificados e fugiram do local logo após os disparos. A motivação do crime é desconhecida.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) vai investigar o caso. A Polícia Civil vai analisar imagens do circuito de segurança que possam ter flagrado os atiradores.