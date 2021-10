Praia da Reserva - Reprodução Internet

Praia da ReservaReprodução Internet

Publicado 29/10/2021 07:51 | Atualizado 29/10/2021 08:52

Rio - A Polícia Militar encontrou um corpo na tarde desta quinta-feira, na Avenida Lúcio Costa, próximo à Praia da Reserva, na Barra da Tijuca. As equipes do 31º BPM (Recreio) foram acionadas pelos próprios moradores. Até o momento, o cadáver não foi identificado.

Segundo a PM, a área foi isolada e uma perícia foi realizada no local. O corpo está no Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio.

A ocorrência foi encaminhada para a 16ª DP (Barra da Tijuca), que investiga o caso.