Homem é atropelado por trem em MadureiraReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 29/10/2021 08:10

Rio - Um homem foi atropelado por um trem, na estação de Madureira, na Zona Norte, na tarde desta quinta-feira (28). Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel do Méier foi acionado para a ocorrência por volta das 17h50 e a vítima foi resgatada em estado grave para o Hospital Municipal Salgado Filho, também no Méier. Ele não teve a identidade divulgada.

A SuperVia informou que o acidente ocorreu, pois a vítima acessou a linha férrea indevidamente e foi atingida pela composição. Os Bombeiros e o GPFer (Grupamento de Policiamento Ferroviário) foram acionados e o homem foi socorrido para o hospital. A empresa destacou que “é extremamente importante que as pessoas respeitem as normas de segurança e não transitem na via férrea, com o objetivo de evitar acidentes”. Vale lembrar que, depois de acionado o freio de emergência, o trem ainda pode percorrer até 300 metros.

A concessionária também pontuou que realiza, constantemente, campanhas de conscientização sobre a importância de que as regras de segurança sejam respeitadas dentro de todo o sistema ferroviário. “A colaboração da população é essencial”, frisou a SuperVia.