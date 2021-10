Motorista perde o controle do carro e despenca da Avenida Niemeyer - Reprodução TV Globo

Publicado 29/10/2021 08:35 | Atualizado 29/10/2021 09:58

fotogaleria Rio - Um motorista perdeu o controle da direção e o carro despencou da Avenida Niemeyer, no sentido Leblon, na Zona Sul do Rio, no início da manhã desta sexta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas ficaram feridas no acidente. O veículo invadiu a grade de proteção da ciclovia e acabou indo parar no pátio de uma subestação da Cedae.

O quartel da Gávea foi acionado às 6h30 e teve o apoio de uma equipe do Samu. As vítimas eram dois homens e duas mulheres. De acordo com os Bombeiros, uma adolescente de 17 anos foi socorrida para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Lorrayne Triguiero, de 19 anos, também foi levada para a unidade de saúde. As outras duas vítimas foram levadas por uma ambulância do Samu.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.