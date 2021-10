No dia 10 de novembro a SEIM abordará o tema Habitação e Planejamento Urbano - Divulgação

Publicado 29/10/2021 09:22

Rio - O secretário de Integração Metropolitana, Aquiles Barreto, recebeu nesta quinta-feira (28), no Palácio da Cidade, os secretários de Transportes e Mobilidade de vários munícipios que compõem a Região Metropolitana, no seminário que teve como objetivo discutir de forma transversal problemas e possíveis soluções para os transportes. A Secretária de Transportes do Rio, Maína Celidonio, conduziu a apresentação dos projetos executados, e em andamento na capital, defendendo planos interligados de governança para o setor.

Henrique Cordeiro, coordenador da Casa Fluminense e representante da sociedade civil no evento, enfatizou a importância de discussões como as promovidas pela Secretária de Integração Metropolitana (SEIM) para o alinhamento de Políticas Públicas eficazes.

Aquiles destacou o compromisso do prefeito Eduardo Paes em auxiliar os municípios vizinhos na condução de projetos sustentáveis que venham de fato melhorar a qualidade dos transportes na Região Metropolitana. "Solicitamos a subsecretária de transportes do Estado Paula Azem, que levasse ao governador Claudio Castro a intenção do nosso prefeito em criar políticas como um plano integrado de bilhetagem, concebido pela secretária Maína", ressaltou Aquiles.

No dia 10 de novembro, a SEIM abordará o tema Habitação e Planejamento Urbano. Os projetos levantados durantes os seminários serão compilados no I Fórum de Integração, que será realizado em 25 de novembro.