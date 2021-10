Polícia Civil realiza segunda fase da operação "Domínio Final", em Duque de Caxias - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia - Arquivo

Publicado 29/10/2021 08:39 | Atualizado 29/10/2021 14:30

Rio - O Ministério Público do Rio e a Polícia Civil realizaram, nesta sexta-feira (29), uma operação em duas comunidades de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ao todo, 14 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro. Oito pessoas acabaram presas, no total.

A segunda fase da operação "Domínio Final" teve como objetivo prender integrantes do Comando Vermelho. Entre os principais alvos estava o traficante Paulo Cesar Souza dos Santos, o Paulo Muleta, que, mesmo da prisão, é acusado de chefiar a venda de drogas na comunidade Rodrigues Alves, em Parada Angélica.

Também foram denunciados, os traficantes Princer de Oliveira da Costa, conhecido como Piu, e Bruno Guimarães Marinho, o 2k, principais lideranças na comunidade Santa Lúcia, no bairro Vila Sapê. Princer era considerado braço direito e homem de confiança dos gerentes gerais, enquanto Bruno cumpria sobretudo funções de gerente abastecedor de drogas, juntamente com outros associados ao esquema.

Segundo a denúncia, "a associação criminosa atua fortemente armada, mediante processo de intimidação coletiva dos moradores". Ainda de acordo com as investigações, a quadrilha de rendimento mensal de até R$ 2 milhões.

A operação foi um desdobramento das investigações da 62ª DP (Imbariê) e contou com o apoio do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB), da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO).