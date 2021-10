Cedae desfaz 'gatos' na Vila da Penha. - Foto: Divulgação / Cedae

Publicado 29/10/2021 12:15

Rio - A Cedae realiza reparo emergencial de vazamento em adutora de água na Rua Pacheco Leão, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. O serviço está previsto para ser concluído às 15h desta sexta-feira (29).



Durante a operação, o abastecimento ficará temporariamente reduzido para os bairros do Jardim Botânico, Humaitá, Botafogo, Lagoa e Copacabana. O fornecimento de água será retomado após o término da manutenção, mas em algumas áreas como ruas altas pode levar até 24 horas para ser normalizado por completo.

Imóveis com caixas d’água ou cisternas não devem ser afetados pela suspensão temporária do fornecimento para a execução do serviço. De toda forma, a companhia recomenda aos moradores que economizem e reprogramem tarefas não essenciais que possam consumir grande quantidade de água durante o período. Clientes da Cedae podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo 0800-282-1195.