A ação faz parte do compromisso do MetrôRio de apoiar diversas atividades culturais, sociais, ambientais e educacionais - Divulgação

A ação faz parte do compromisso do MetrôRio de apoiar diversas atividades culturais, sociais, ambientais e educacionaisDivulgação

Publicado 29/10/2021 13:38

Rio - Para celebrar o Dia Nacional do Livro, nesta sexta-feira (29), o MetrôRio promoveu uma ação especial para incentivar a prática da leitura entre os seus clientes e funcionários. Durante a operação, a concessionária veiculou nos avisos sonoros das plataformas mensagens com sugestões e dicas para tornar a viagem no transporte ainda mais prazerosa.

As gravações trouxeram indicações de escritores e livros de diferentes gêneros já lidos por um grupo de funcionários apaixonados pela leitura. O conteúdo também foi divulgado ainda nas páginas oficiais das redes sociais da empresa. A ação faz parte do compromisso do MetrôRio de apoiar diversas atividades culturais, sociais, ambientais e educacionais.

"Ler é um hábito que deve ser estimulado, traz muitos benefícios. Aproveitamos essa data para reforçar a importância da leitura aos passageiros que circulam diariamente no metrô, como uma contribuição para a formação cultural, intelectual e social de todos”, afirmou Simone Pfeil, gerente de Comunicação e Marketing do MetrôRio.