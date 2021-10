Droga estava escondida no interior de oito vela - Divulgação

Publicado 29/10/2021 10:06 | Atualizado 29/10/2021 10:21

Rio - Um moçambicano foi preso pela Polícia Federal, na noite desta quinta-feira (28), ao tentar embarcar com cinco quilos de cocaína no aeroporto Internacional do Galeão. A droga estava escondida em oito velas. O passageiro tinha como destino Maputo, capital de Moçambique, em um voo com conexão em Lisboa, Portugal. Ele foi abordado pelos policiais federais da Delegacia Especial local.