Cobra de três metros assusta moradores e é resgatada por guardas ambientais em Niterói - Divulgação/ Guarda Ambiental de Niterói

Cobra de três metros assusta moradores e é resgatada por guardas ambientais em NiteróiDivulgação/ Guarda Ambiental de Niterói

Publicado 29/10/2021 18:13

Rio - Uma jiboia de cerca de três metros, encontrada no jardim de uma casa no bairro do Engenho do Mato, em Niterói, assustou moradores na manhã desta sexta-feira. A serpente foi resgatada por integrantes da Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói e reintegrada à natureza na área do Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET). Os agentes chegaram até o local através de uma ligação dos moradores para o número 153, que atende no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).



Cobra de três metros assusta moradores e é resgatada por guardas ambientais em Niterói Divulgação/ Guarda Ambiental de Niterói

A Guarda ambiental orienta os moradores a entrarem em contato com o número 153 sempre que encontrarem um animal silvestre, para que as equipes possam fazer o resgate de forma segura.



Somente em 2021, as equipes resgataram mais de 200 serpentes. Quando se tratam de espécies venenosas, elas são levadas para o Instituto Vital Brazil. Os animais não peçonhentos são reintegrados em áreas de proteção ambiental.



Reintegração

A Guarda Ambiental tem um procedimento para cada tipo de demanda. Após serem acionados, os agentes capturaram o animal que, logo em seguida, teve suas condições físicas avaliadas pela equipe. Caso não apresente nenhum tipo de ferimento, é reintegrado à unidade de conservação mais próxima.



Já os que foram capturados e apresentam algum tipo de ferimento são encaminhados para instituições como o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), que fica em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio; Econservation, empresa de estudos e projetos ambientais, Centro de Triagens de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica; ou Instituto Vital Brazil, quando é o caso de cobra venenosa.