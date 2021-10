Homem foi preso por agentes da 37ª DP (Ilha do Governador) - Divulgação

Publicado 29/10/2021 17:08

Rio - Um homem que não teve a identidade revelada foi preso na última quinta-feira (28), na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, com cabos de alumínio que pertencem à concessionária Light. De acordo com policiais da 37ª DP (Ilha do Governador), o acusado foi capturado em sua casa, na Vila Universitária.



Ele foi encontrado a partir de informações obtidas pelo Setor de Inteligência da delegacia. O criminoso foi encaminhado para a administração penitenciária, onde ficará à disposição da Justiça. Ele será acusado de receptação.