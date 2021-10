Traficante foi preso por policiais da 79ª DP de Jurujuba - Divulgação

Traficante foi preso por policiais da 79ª DP de Jurujuba Divulgação

Publicado 29/10/2021 15:55

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira, um homem apontado como o chefe do tráfico de drogas da comunidade Três Campos, em Trindade, São Gonçalo. Ele foi encontrado na Rodovia BR-101, no trecho Niterói-Manilha, no município da Região Metropolitana do Rio. A identidade dele não foi divulgada.

Segundo as investigações da 79ª DP (Jurujuba), o suspeito estava se escondendo no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Na ação, os agentes encontraram no carro do criminoso uma pistola carregada, com numeração raspada, e um kit de rajada.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão por tráfico de drogas e ele foi autuado por porte ilegal de arma. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.