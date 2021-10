Objeto foi encontrado no porta-malas do veículo - Segurança Presente / Divulgação

Objeto foi encontrado no porta-malas do veículoSegurança Presente / Divulgação

Publicado 29/10/2021 15:24 | Atualizado 29/10/2021 15:29

Rio - Policiais da motopatrulha do Leblon Presente, na Zona Sul, apreenderam, na manhã desta sexta-feira, papelotes de cocaína dentro de um pênis de borracha com dois homens nas proximidades do bairro Jardim de Alah. De acordo com agentes, equipes passavam pelo local, quando suspeitaram da dupla em um veículo.

Durante a abordagem, foi encontrado dois papelotes de cocaína no bolso de um deles. Além disso, dentro do porta-malas do carro, a equipe encontrou R$ 192 e um objeto de borracha com 12 papelotes, também de cocaína, escondidos dentro. Os criminosos foram conduzidos para a 12ªDP (Copacabana) e responderão por tráfico de drogas.