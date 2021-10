Novo coronavírus - Pixabay - Creative Commons

Novo coronavírusPixabay - Creative Commons

Publicado 29/10/2021 17:09

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira, 1.320.762 casos confirmados e 68.321 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.323 novos casos e 92 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,17%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.249.939 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 31,9%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 18,4%.

Nova classificação

Segundo o secretário de Saúde, Daniel Soranz, a inserção de uma nova classificação foi uma sugestão do Comitê Científico, que orienta a prefeitura nas tomadas de decisão. Para avaliar qual a cor do mapa de risco da cidade, técnicos da secretaria avaliam dois indicadores principais: a incidência e a taxa de mortalidade, patamares que estão em queda semanalmente. Em 2021, o mapa de risco apresentou, por 18 semanas consecutivas, risco muito alto; nas 18 semanas seguintes, risco alto; e outra seis semanas com risco moderado.