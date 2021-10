Trecho de acesso para a Ponte Rio-Niterói - Divulgação

Publicado 29/10/2021 17:36

Rio - Com a chegada do feriado de Finados, que acontece na próxima terça-feira, dia 2 de novembro, o Rio já começa a registrar trânsito lento. De acordo com a Ecoponte, que administra a Ponte Rio-Niterói, há a expectativa de que mais de 970 mil carros passem pela via. O número estimado é da última quinta-feira (28), até a próxima quarta (3).

Em direção a Niterói e Região dos Lagos, a expectativa de maior fluxo nesta sexta (29) e sábado (30), quando cerca de 158 mil veículos cruzarão a ponte. Ainda de acordo com a Ecoponte, no sentido Rio, o maior movimento no retorno do feriadão será na terça-feira (2) e quarta (3), com cerca de 140 mil veículos em direção à capital fluminense.

Já a CCR NovaDutra, espera receber mais de 1 milhão de veículos durante o feriado prolongado. Entre o início desta sexta (29) e fim de terça (2), será realizada operação especial de atendimento aos motoristas e passageiros na via.

A Linha Amarela estima que cerca de 550 mil carros passem pelo local. Por conta do volume de veículos, a Lamsa, concessionária que administra a via, reforçará os serviços de atendimento mecânico e ambulâncias em toda a via expressa.

O dia de maior fluxo deverá ser nesta sexta-feira, com aproximadamente 152 mil automóveis circulando pela Linha Amarela.



Para que os motoristas possam se programar em relação ao melhor momento para pegar a estrada, a previsão de tráfego nos dias do feriado prolongado segue a estimativa:

- sexta-feira (29): tráfego mais intenso até as 20h



- sábado (30): tráfego intenso das 07h às 14h



- domingo (31): tráfego normal



- segunda-feira (1): tráfego normal



- terça-feira (2): tráfego intenso das 16h às 20h.