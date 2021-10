Marcos (na foto) atirou contra o vizinho - Polícia Civil / Divulgação

Publicado 29/10/2021 20:30 | Atualizado 30/10/2021 14:34

Rio - Um homem foi preso, nesta sexta-feira, por matar o vizinho a tiros e pedradas em Petrópolis, Região Serrana do Rio. Em depoimento, o suspeito contou que o assassinato aconteceu por causa de problemas de convivência com o vizinho, um homem identificado como Ricardo Carneiro Montojos, dono de um galinheiro. Ele contar que chegou a ensinar a um dos galos de Ricardo a palavra "Bolsonaro" para implicar com a vítima. A identidade do suspeito não foi divulgada.



O homem só se entregou à Polícia Civil após contratar um advogado. Na delegacia, ele contou que costumava reclamar do barulho do galinheiro de Ricardo. Ele teria ensinado a palavra "Bolsonaro" para incomodá-lo, já que a vítima não gostava do presidente.

O crime aconteceu na manhã do dia quatro de setembro deste ano, na entrada do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Petrópolis. Após ter matado Ricardo, ele ficou escondido na mata nos dias seguintes. O crime foi registrado na 105ª DP (Petrópolis).