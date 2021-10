Deputado Sargento Gurgel - Divulgação

Deputado Sargento GurgelDivulgação

Publicado 30/10/2021 13:29 | Atualizado 30/10/2021 13:31

Rio – O deputado federal Sargento Gurgel (PSL) fez um desabafo no plenário da Câmara dos Deputados sobre as mortes de policiais em confrontos no Rio de Janeiro. "A Polícia Militar está sangrando há décadas. Eu conclamo a esta Casa, aos poderes, para que possamos dar um fim à violência. A guerra não é em outro país, é no Rio de Janeiro, e nós precisamos agir! Precisamos dar dignidade aos policiais, eles não podem ser mais um número", disse o parlamentar, na quarta-feira (27), após a confirmação da morte do sargento Jamilton de Assis , de 43 anos, baleado na cabeça.



O policial estava em deslocamento em uma viatura da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Jacarezinho e trafegava próximo ao viaduto de Benfica, na Zona Norte, quando foi atingido. Pouco depois, na quinta-feira (27), outro policial foi baleado. O agente do Batalhão de Choque (BPChq) foi atingido por um tiro no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

Gurgel defende que não há um esforço do poder público para zelar pela vida de policiais no estado do Rio.