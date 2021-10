Haverá barreiras em pontos estratégicos para garantir que apenas os torcedores com ingresso se aproximem do estádio - Twitter/Polícia Militar

Haverá barreiras em pontos estratégicos para garantir que apenas os torcedores com ingresso se aproximem do estádioTwitter/Polícia Militar

Publicado 30/10/2021 13:47

Rio - Com a flexibilização de parte das medidas restritivas em função da pandemia da Covid-19, os policiais militares do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) voltam a atuar com efetivo completo para garantir a segurança torcedores e moradores durante do jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, marcado para este sábado (30), às 19h, no Maracanã.

Além do BEPE, responsável pelo policiamento interno e no entorno do estádio, o planejamento de segurança mobilizou policiais militares de três unidades operacionais: a o º BPM (Méier), o 4º BPM (São Cristóvão) e o 6º BPM (Tijuca), do RPMont (Regimento de Polícia Montada) e do BAC (Batalhão de Ações com Cães). Os agentes dessas unidades farão o patrulhamento nas principais vias de acesso ao Maracanã e estações de transportes públicos.

Mesmo diante do impasse em relação à liberação ou não de quatro mil ingressos para os torcedores do Atlético (correspondente a 10% do total de 40 mil ingressos disponíveis), o comando do BEPE mobilizou uma tropa para fazer a escolta dos torcedores mineiros até a entrada do estádio. A escolta reedita um planejamento executado em jogos com torcida visitante de clubes de maior expressão nacional.

Assim como nos demais jogos com grande apelo de público, haverá barreiras em pontos estratégicos para garantir que apenas os torcedores com ingresso se aproximem do estádio.

Os policiais militares mobilizados por outras unidades mais afastadas, especialmente da Zona Sul da capital, estão orientados a acompanhar a movimentação de torcedores.