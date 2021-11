Segunda-feira com muita chuva no Rio de Janeiro, algumas vias com bolsão d'água, na foto estrada do Galeão, na Ilha do Governador - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 01/11/2021 15:26 | Atualizado 01/11/2021 16:51

Ilha do Governador, com 45,8mm entre 00h00 e 13h45 desta segunda-feira. Rio - A chuva não está dando trégua no Rio de Janeiro. Neste sábado (31), o município entrou em estágio de mobilização devido às condições do tempo . De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), os três bairros mais afetados pela chuva até agora são:, com 45,8mm entre 00h00 e 13h45 desta segunda-feira.

Segundo o COR, este valor corresponde a 35% da média histórica de chuva para este local no mês de novembro. A média histórica, em novembro, é de 130,9mm.

Penha, onde choveu 40,0mm entre 00h00 e 13h45 desta segunda. O valor corresponde a 40% da média histórica de chuva para este local no mês de novembro. A média histórica, em novembro, é de 100,4mm.

Já em Irajá choveu 39,4mm entre 00h00 e 13h45 desta segunda-feira. Este valor corresponde a 34% da média histórica de chuva para este local no mês de novembro. A média histórica, em novembro, é de 116,2mm.

Em toda a cidade do Rio choveu, em média, 31,0mm entre 00h00 e 13h45 desta segunda-feira. Essa quantidade média de chuva corresponde a 25% da média histórica de chuva da cidade do Rio para o mês de novembro, cujo acumulado médio é 129,2mm.

A Defesa Civil Estadual (Sedec-RJ) garantiu que está monitorando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos do território fluminense. Os agentes estão em contato com as Defesas Civis municipais, enviando alertas para as áreas em que são identificados riscos de desastres causados pelas chuvas.

De acordo com o Alerta Rio, na terça-feira (2) o tempo continua nublado, com chuva fraca a moderada, em pontos isolados do município, a qualquer momento do dia. Já entre a quarta-feira (3) e a sexta-feira (5), haverá redução da nebulosidade sobre a cidade e o tempo volta a ficar firme, sem previsão de chuva.