Publicado 02/11/2021 15:50 | Atualizado 02/11/2021 17:51

Rio - O pianista Nelson Freire teve uma concussão cerebral após sofrer uma queda em sua casa, no bairro do Joá, na Zona Oeste do Rio, provocando sua morte, na madrugada desta segunda-feira (1º), aos 77 anos. A informação foi divulgada pela assessora do músico, Glória Guerra, ao portal G1, nesta terça-feira (2), que disse que ele morreu na hora. O corpo do pianista foi velado hoje em uma cerimônia aberta ao público no Theatro Municipal, no Centro do Rio.