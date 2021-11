A estrada permanecerá fechada por motivos de segurança - Divulgação/COR

Publicado 03/11/2021 11:18

Rio - Um deslizamento de terra na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, na altura do Engenho Novo, na Zona Norte do Rio, interditou a pista na manhã desta quarta-feira (03). De acordo com o Centro de Operações (COR), equipes da Seconserva, Comlurb, Geo-Rio, Defesa Civil e CET-Rio atuam no local.

Equipes da Comlur trabalham na área para retirar a terra que acabou deslizando e obstruindo uma das faixas da pista. Devido ao corrido, o COR recomenda que motoristas utilizem a Linha Amarela como rota alternativa.



Na pista sentindo Jacarepaguá foi colocada uma faixa reversível, no trecho entre o km 2,5 e o km 0,5. A autoestrada permanecerá fechada por motivos de segurança, até que os órgãos competentes da prefeitura liberem a pista. O trânsito segue congestionado no local.