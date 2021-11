Tiroteio na Maré causa pânico na Linha Vermelha e motoristas abandonam veículos para buscar proteção - Redes sociais

Publicado 04/11/2021 11:08 | Atualizado 04/11/2021 11:46

Rio - Um intenso confronto causou pânico entre motoristas que passavam pela Linha Vermelha e moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira (4).

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram as pessoas tentando se proteger na mureta que divide a Linha Vermelha. Um internauta fez um alerta sobre o confronto. "Tiroteio na Linha Vermelha! Atenção! Carioca não tem um dia de paz nessa cidade!", escreveu.

Um morador da Maré disse que professores que estavam na sala de uma escola da região tiveram que suspender a aula para proteger os alunos.

Testemunhas relatam que o confronto ocorreu entre as comunidades Nova Holanda e Baixa do Sapateiro, entre traficantes rivais.

Procurada, a Secretaria Estadual da PM informou "que equipes do BPVE e do 22°BPM (Maré) reforçam o policiamento na região da Nova Holanda e Baixa do Sapateiro, Complexo de Comunidades da Maré, após um breve tiroteio entre criminosos na região. Não há registro de feridos".