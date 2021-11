A estrada permanecerá fechada por motivos de segurança - Divulgação/COR

Publicado 04/11/2021 11:00

Rio - A Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá será interditada, a partir desta quinta-feira (4), em uma faixa de rolamento, na altura do quilômetro 1,5, para obras de estabilização de encosta. Na quarta-feira (3), um deslizamento de terra na via, na altura do Engenho Novo, na Zona Norte do Rio, interditou a pista. De acordo com a CET-Rio, para minimizar os impactos da intervenção, os veículos que estiverem trafegando em direção ao Grajaú em dias úteis, das 6h às 10h, poderão seguir pela faixa reversível que será montada no sentido oposto, entre os quilômetros 2,5 e 0,5.

A via receberá sinalização específica para orientar e alertar os motoristas e as condições do trânsito serão monitoradas quanto a eventuais impactos. A Geo-Rio vai realizar uma obra emergencial na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, após as equipes identificarem risco na altura do quilômetro 1,5. O local recebe uma limpeza na manhã desta quinta-feira, para que os técnicos possam terminar a avaliação e façam o projeto.

A Comlurb atua com a Geo-Rio para finalizar a retirada de material solta e a Defesa Civil vai colocar uma lona para proteger a pista e os trabalhadores. Após esses procedimentos, a Geo-Rio vai dar início às obras que têm a previsão de conclusão de até seis meses. Ao decorrer da limpeza e das obras, o local ficará em meia pista.