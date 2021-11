Incêndio atingiu depósito de gás em Duque de Caxias. Dezenas de carros e caminhões ficaram destruídos Na foto, casa vizinha ao depósito atingida pelo incêndio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 04/11/2021 11:52 | Atualizado 04/11/2021 11:59

Rio - Dez casas foram vistoriadas e apenas uma foi parcialmente interditada pela Defesa Civil de Duque de Caxias, após o incêndio que atingiu um depósito de gás na Vila Leopoldina, no município da Baixada Fluminense, na manhã de quarta-feira (3). A família que reside no local não precisou deixar o imóvel - apenas um cômodo foi isolado. Na vizinhança, moradores tiveram prejuízos com paredes atingidas, janelas quebras e caixas d'água derretidas com o calor. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

"De dez casas que a Defesa Civil vistoriou, somente uma está interditada parcialmente devido por conta de uma parede que estufou, e parte dela caiu do embolso. A Engenharia achou por bem interditar", afirmou o subsecretário municipal de Defesa Civil, André Xavier.

Segundo a Defesa Civil do município, o depósito de gás estava com a documentação regularizada, tanto junto ao Corpo de Bombeiros, quanto o alvará da Prefeitura de Caxias. "Ele estava legal. Há uma classificação de risco para depósitos de gás de um a sete. Aquele era nível cinco, e podia alocar até 5 mil botijões", explicou Xavier.

Botijões voaram, janelas quebraram e 'casa balançou': moradores calculam prejuízos

Passado o susto, moradores calculam o prejuízo após o incêndio . O fogo começou por volta das 4h30 desta quarta-feira (3) e não deixou feridos, mas levou pânico e uma conta extensa de danos materiais: dezenas de carros foram destruídos pelo fogo, caixas d'água derreteram com o calor, janelas e paredes estouraram com o impacto das explosões.

O prejuízo na casa de Adeilson Camilo, de 42 anos, foi grande. "Perdi quatro caixas d'agua, além de danos materiais com vidros e janelas. O material hidráulico também foi todo derretido. Quatro horas da manhã a gente se deparou com o caminhão pegando fogo no depósisto de gás, e foi se espalhando", conta.

Também vizinha do terreno onde fica localizado o depósito, a manicure Andreia Silva Morais, 43, disse que "a casa balançou" com as explosões. "O depósito fica na frente da minha casa, quase cem metros de distância, mas mesmo assim causou estragou. Caiu a sanca (espécie de iluminação nas bordas de um teto), o gesso do teto cedeu. As autoridades tinham que tomar uma providência. Esse tipo de comércio não pode ter em um bairro residencial. Os bens materiais a gente põe no lugar novamente, mas é triste você ter a sensação de perder o pouco que tem", lamenta.