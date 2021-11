Crianças de escola pública se escondem de tiroteio na Maré - Redes sociais

Publicado 04/11/2021 14:05 | Atualizado 04/11/2021 14:25

Rio - Um morador do Complexo da Maré foi baleado, nesta quinta-feira (4), durante um tiroteio entre traficantes rivais. O confronto ocorreu entre as comunidades Baixa do Sapateiro e Nova Holanda, perto da Linha Vermelha. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o desespero de dezenas de alunos de uma escola pública.

Situação do complexo da maré no momento!!!! pic.twitter.com/pjoFFKCjJ6 — Faala Morador (@FaalaMorador) November 4, 2021

O confronto aconteceu pouco depois das 10h. Testemunhas relataram que a vítima foi socorrida por moradores e levada para o Hospital Geral de Bonsucesso. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Por conta dos tiros, o trânsito parou na Linha Vermelha, via que liga a cidade do Rio à Baixada Fluminense. Motoristas que passavam pela via expressa abandoaram seus veículos e buscaram proteção na mureta de contenção.

Nas redes sociais, moradores da Maré alertaram que professores das escolas da comunidade foram obrigados a abandonar a sala de aula e buscar refúgio nos corredores. O objetivo era impedir que alguma criança ou profissional fossem baleados.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que os alunos estavam dentro das escolas e permaneceram em segurança. "A equipe de algumas unidades encaminharam os alunos para os locais com menores riscos de balas perdidas de acordo com o protocolo do programa Acesso Mais Seguro, da Cruz Vermelha. As atividades do período da tarde e do PEJA serão suspensas".

Procurada, a Secretaria Estadual da PM disse que policiais do Batalhão de Vias Especiais (BPVE) e do 22°BPM (Maré) reforçam o policiamento na região da Nova Holanda e Baixa do Sapateiro, Complexo de Comunidades da Maré, após um breve tiroteio entre criminosos na região.