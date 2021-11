Bombeiros chegam ao local do acidente na Avenida dos italianos, em Rocha Miranda. Um trabalho difícil e que requer muita técnica, os militares tentam resgatar com vida pessoas presas nas ferragens de um veículo.

Imagens em do acidente em tempo real nohttps://t.co/DHHQBaAkbF pic.twitter.com/uoQw12ElVi