Operação policial no Jardim Redentor, em Belford Roxo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Operação policial no Jardim Redentor, em Belford RoxoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 09/11/2021 08:01 | Atualizado 09/11/2021 14:27

fotogaleria

Rio - Um homem foi ferido e outros cinco foram presos durante uma operação da Polícia Militar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira. O baleado foi socorrido ao Hospital Municipal de Belford Roxo. Não há informações se ele teria envolvimento com o tráfico local. Os PMS atuam no Complexo de Santa Teresa, Jardim Redentor e no Gogó da Ema. A região é dominada pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).