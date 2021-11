A vítima fatal, Alessandro Paiva - Facebook / Reprodução

A vítima fatal, Alessandro PaivaFacebook / Reprodução

Publicado 09/11/2021 10:45 | Atualizado 09/11/2021 11:30

Rio - A boate Camarote Lounge, casa noturna onde um jovem de 22 anos foi morto a tiros na madrugada da última segunda-feira (8) no Boulevard Canal, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, disse, em uma nota divulgada em seu perfil no Instagram, que está colaborando com as investigações sobre o crime. "O Camarote reforça que não descansará até que os autores (dos disparos) sejam identificados e punidos. Lamentamos profundamente o ocorrido e prestamos condolências às famílias dos envolvidos".

A vítima fatal foi identificada como Alessandro Paiva. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Central de Emergências (HCE), mas não resistiu aos ferimentos. Outras duas pessoas que foram atingidas no ataque também foram socorridas à unidade de saúde e passam bem, de acordo com a Prefeitura de Cabo Frio.

Elas foram identificadas como Juan Pimenta, de 30 anos, que segue internado sob cuidados médicos, e tem previsão de ser encaminhado ao Hospital Federal de Ipanema, na Zona Sul do Rio até o final do dia, e Bruno Souza, de 34, que foi transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama.

Ainda não há informações sobre a data e local do enterro de Alessandro.

Entenda o crime

Testemunhas relataram que Alessandro estava na boate para comemorar o aniversário de uma amigo e foi abordado por um assaltante armado na saída da casa de eventos. Ele chegou a correr, mas acabou baleado.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver toda a ação. Um homem de boné e casaco chega na frente do estabelecimento correndo e atirando. Em um momento, ele para na entrada da boate e dispara para dentro. Nas imagens é possível ver correria e dois rapazes caindo no chão. Logo em seguida, o criminoso foge do local.

As investigações do crime estão sob responsabilidade da 126ª DP (Cabo Frio).