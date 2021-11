São mais de mil unidades de ensino estaduais com oportunidades disponíveis - Sandra Barros/Divulgação Seeduc

Publicado 10/11/2021 13:30 | Atualizado 10/11/2021 13:37

Rio - As inscrições para a primeira fase de matrículas das escolas da rede Seeduc-RJ começou nesta quarta-feira (10), no site do 'Matrícula Fácil', e vão até o dia 05 de dezembro. São mais de mil unidades de ensino estaduais com oportunidades disponíveis.

A primeira fase da matrícula será para os alunos que desejam ingressar na rede estadual, mudar de escola ou que perderam a renovação. Os interessados deverão acessar o site Matrícula Fácil e verificar a oferta de escolas, séries, cursos, turnos disponíveis, como e quando confirmar a matrícula na escola.

No ato da inscrição, o candidato pode escolher, no mínimo, duas escolas de sua preferência, sendo que é necessário ter três opções na combinação de escola/curso/série/turno.

A Seeduc-RJ esclareceu que a primeira fase da matrícula não acontece por ordem de inscrição. Os estudantes são alocados obedecendo aos seguintes critérios do Estatuto da Criança e do Adolescente, seguindo a ordem:



1 - Preferência à pessoa com deficiência;

2 - Preferência para crianças e adolescentes até 18 anos incompletos;

3 - Permanência na rede pública de ensino;

4 - Proximidade da residência;

5 - Em caso de empate, a prioridade será para o aluno mais novo.

No dia 20 de dezembro, o resultado da alocação será divulgado no site Matrícula Fácil. O responsável ou o aluno maior de 18 anos deverá, então, comparecer à escola, no período de 4 a 13 de janeiro de 2022, e realizar a confirmação da matrícula. A Ficha de Conclusão da Inscrição informa a documentação necessária a ser apresentada no momento da Confirmação de Matrícula na escola onde o candidato for alocado.