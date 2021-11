Iniciativa é do Fórum Favela Universidade, formado por organizações da Maré e Manguinhos, Fiocruz e Extensão da UFRJ - Luiz Baltar / Flickr

Iniciativa é do Fórum Favela Universidade, formado por organizações da Maré e Manguinhos, Fiocruz e Extensão da UFRJLuiz Baltar / Flickr

Publicado 10/11/2021 14:37 | Atualizado 10/11/2021 15:33

Rio - Um evento online vai reunir, entre os dias 16 e 20 de novembro, iniciativas produtoras de conhecimento, conduzidas por moradores, ex-moradores, estudantes, professores universitários e lideranças sociais das favelas e periferias do Rio de Janeiro. A 1ª Jornada Científica Favelades Universitáries é articulada pelo Fórum Favela Universidade, formado pelo Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, Museu da Maré, Rede Casa Viva de Manguinhos, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pela Extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Com debates, rodas de conversa, oficinas, minicursos e atividades artísticas e culturais, o evento será virtual, com transmissão no canal oficial do Fórum Favela Universidade no Youtube. Os projetos participantes estão divididos em eixos como Educação, Saúde, Tecnologia, Cidade, Arte e Memória. O evento terá como convidados especiais o ex-ministro da Educação Fernando Haddad e o ex-deputado federal Jean Wyllys.

Entre os principais projetos está o "Laboratório de Educação Territorializada e Cidadã", com apoio da Fiocruz, que através de atividades pedagógicas de arte, ciência e tecnologia, incentiva o protagonismo de jovens do Complexo de Manguinhos na transformação local e estimula a participação em processos seletivos de Escolas Técnicas e Politécnicas do Rio de Janeiro.

Outro destaque é o Programa de Incubação de Empreendimentos Populares, ação de Extensão da UFRJ. Durante a pandemia, a iniciativa atuou no suporte a pequenos negócios em diferentes favelas e periferias do Rio. A consultoria foi realizada pelos próprios alunos da Universidade, moradores dos territórios onde os empreendimentos acontecem.

"O objetivo do evento é potencializar iniciativas que mostrem, na prática, o impacto que favela e universidade têm uma sobre a outra. É cada vez mais importante estimular ações que conectem esses espaços" explica a pró-reitora de Extensão da UFRJ, Ivana Bentes.