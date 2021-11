Novembro Negro JUVRio - JUVRio / Divulgação

Publicado 10/11/2021 15:08

Rio - A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) preparou uma programação especial para o mês de novembro, quando é comemorado nacionalmente o Dia da Consciência Negra. O objetivo é promover na agenda do Novembro Negro 2021 da Prefeitura do Rio o debate e o resgate da cultura afro-brasileira entre os jovens do município.

Para movimentar a juventude da cidade em torno da promoção do tema, a JUVRio oferecerá oficinas profissionalizantes, passeios histórico-culturais e uma roda de samba na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna.

Ao lançar o calendário de ações, o secretário especial da Juventude Carioca, Salvino Oliveira, destacou a importância da promoção da valorização da cultura afro-brasileira e da promoção de políticas públicas antirracistas.

"Essas ações são importantes porque empoderam, dão vez e voz e mostram que outra cidade é possível. A escravidão por muito tempo foi uma política de Estado e agora o antirracismo tem que ser a política vigente, entendendo que tratar os desiguais de maneira desigual é também um princípio constitucional. A construção que se inicia no Novembro Negro se estende por toda nossa gestão", disse o secretário da Juventude.

Oficina de tranças

Nos próximos dias 22 e 29 de novembro e 6 de dezembro, na Casa da Juventude da Pavuna, na Zona Norte, serão oferecidas oficinas de Técnicas e Práticas de Tranças. Essa é uma parceria da JUVRio com o projeto Donna Barbosa. Serão disponibilizadas 20 vagas, sendo 10 por turma. As inscrições já estão abertas para jovens entre 15 e 29 anos por meio do formulário disponível no link: https://abre.ai/inscricao-oficinas-de-trancista

A oficina de tranças contará com os seguintes conteúdos: “Box Braids” (técnica trançada; aplicação de fibra; divisão; camuflagem; e finalização); “Nagô” (trança enraizada; boxeadora; e trança alimentada); “Mega hair” (nó italiano; nó entrelaçado; nó duplo; ponto americano; e ponytail); “Twist”: aplicação de fibra; divisão; selagem; e finalização.

Passeio cultural pela “Pequena África”

Ao longo de 12 dias de novembro, jovens de diferentes regiões periféricas do município foram convidados pela JUVRio a fazer um passeio cultural pelos pontos históricos da cultura afro-brasileira, uma ação mobilizada pela JUVRio e realizada pela Coordenadoria Executiva de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura do Rio (CEPIR) em parceria com o Instituto Pretos Novos.

O percurso da herança africana na cidade do Rio contemplará os seguintes marcos histórico-culturais: Cais do Valongo, Pedra do Sal, Jardim Suspenso do Valongo, Largo do Depósito, Cemitério dos Pretos Novos e Centro Cultural José Bonifácio.

Roda de samba

No dia 13 de novembro, às 17h, terá uma roda de samba promovida pela Secretaria da Juventude, Secretaria Municipal de Cultura e CEPIR. A entrada é gratuita e aberta à comunidade local. O encontro será na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Praça Ênio, s/n, na Pavuna.

O calendário do Novembro Negro da JUVRio poderá contar com outras atividades que serão divulgadas posteriormente pelas redes sociais da secretaria (@JUVRio).