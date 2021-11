Homem é preso após tentativa de feminicídio - Foto: Divulgação / Disque Denúncia

Homem é preso após tentativa de feminicídio Foto: Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 10/11/2021 15:32

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira, um homem suspeito de tentativa de feminicídio no Recreio dos Bandeirantes. Pedro Henrique Gonçalves Carvalho, 22 anos, é suspeito de atear fogo na casa em que morava com a namorada e o filho recém-nascido, no bairro da Zona Oeste do Rio.

O crime aconteceu no dia nove de junho deste ano. Desde então, o suspeito estava foragido da Justiça. Ele foi preso durante uma ação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que contou com informações do Disque Denúncia. Foi cumprido um mandado de prisão temporário, expedido durante a investigação que apura o crime de tentativa de homicídio contra a mulher e contra o filho.