Imagem ilustrativa - Divulgação/Detran.RJ

Publicado 10/11/2021 16:13

Rio - A corregedoria do Detran.RJ apreendeu, nesta quarta-feira, um veículo clonado, no município de Maricá, Região Metropolitana do Rio. A investigação começou após o proprietário do carro original abrir um processo de clonagem no departamento, no último mês de outubro.

De acordo com o Detran, depois de uma análise sistêmica de monitoramento de dados, agentes da corregedoria do órgão identificaram e apreenderam o veículo em flagrante, com um morador local. O automóvel havia sido roubado em 2014, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá), e após perícia técnica, será entregue ao legítimo proprietário.

O Detran ressaltou ainda que está intensificando as investigações sobre clonagem em todo o Estado do Rio e que especialistas do departamento alertam que é importante exigir a nota fiscal de qualquer veículo comprado em sites, para que o usuário não tenha problemas futuros e possa ter certeza de que está comprando um veículo legalizado.