Hospital Municipal Ronaldo Gazolla desmobilizou leitos de Covid no dia 30 de setembro. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 12/11/2021 10:05 | Atualizado 12/11/2021 14:01

Rio - O Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, é tratado pelo município como exemplo de que os índices da Covid-19 diminuíram no Rio, mas também sobre como a vacinação é fundamental para o fim da pandemia. Usado até setembro como unidade exclusiva para tratamento da doença , o Gazolla tem atualmente apenas sete pacientes com o vírus. Destes, quatro não completaram o esquema vacinal com as duas doses, dois sequer tomaram a primeira, e apenas um foi imunizado.