Para ser liberado na catraca de qualquer uma das estações o participante deve apresentar o uniforme de corrida oficial - Divulgação

Publicado 12/11/2021 12:53

Rio - O MetrôRio irá oferecer passagens gratuitas para corredores da Maratona do Rio, que acontecerá neste domingo (14) e segunda (15). A parceria tem como o objetivo incentivar a retomada dos eventos e esportes ao ar livre na cidade.

Para ser liberado na catraca de qualquer uma das 41 estações ou nas linhas de ônibus do Metrô na Superfície (MNS), o participante deve apresentar o uniforme de corrida oficial às equipes da concessionária. A entrada gratuita é válida apenas para o dia da prova, das 07h às 23h para o Metrô; e das 07h às 22h30 para Metrô na Superfície.



Durante o embarque nas linhas 1, 2 e 4 do metrô e nas linhas de ônibus do Metrô na Superfície (MNS), a recomendação é que os corredores mantenham cuidados básicos de prevenção a covid-19, como o uso de máscara de proteção, que é obrigatório no sistema; e álcool em gel, disponível em todas as estações.