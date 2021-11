Petróleo foi preso por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense - Reprodução

Publicado 12/11/2021 11:19

O traficante não é investigado diretamente pelas mortes dos três meninos. Para a DHBF, ele teria participado da tortura de um morador do Castelar, em janeiro deste ano, obrigando que ele assumisse a responsabilidade no desaparecimento das crianças.

Na ocasião, o homem foi agredido com socos, chutes e coronhadas e, ainda, teve parte da orelha decepada após ser mordido por um bandido. Ele chegou a ser levado para a sede da DH, mas foi liberado e a participação dele no crime foi descartada.

De acordo com a Polícia Civil, o traficante foi localizado em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Contra ele foi cumprido mandado de prisão pelo crime de tortura.

Petróleo é integrante do Comando Vermelho e estava abrigado em outra região desde que foi jurado de morte pela cúpula da facção.

Outra prisão

Investigações da DHBF indicaram que VT era um dos gerentes gerais do tráfico da comunidade do Castelar, em Belford Roxo. Ele dividia o cargo com Willer Castro da Silva, o Estala, condenado a morte, em setembro, no tribunal organizado pelo CV para apurar a morte dos meninos.

Desaparecimento

Lucas, Alexandre e Fernando foram vistos pela última vez no dia 27 de dezembro, quando saíram de casa para ir a uma feira em Belford Roxo. Imagens obtidas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público flagraram os meninos caminhando em uma rua perto do Castelar.

Apesar da demora nas respostas, a polícia conseguiu apurar que os três amigos foram mortos por traficantes daquela comunidade.

Para a polícia, a principal motivação do crime foi o furto de um passarinho, cometido por um dos meninos. A ave pertencia ao tio de um traficante.