PM intensifica policiamento nas imediações do Complexo do Lins, na Zona Norte do RioReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 12/11/2021 14:13

Rio - A Polícia Militar reforçou o policiamento na região do Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, na tarde desta sexta-feira (12). Mais cedo, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora da Região foram atacadas por traficantes. Não houve feridos.

De acordo com a Secretaria Estadual da PM, a operação na região tem como foco "localizar armas, drogas e criminosos procurados, além de desarticular quadrilhas de roubos de veículos e afins".

Equipes da UPP Lins e do Batalhão de Ação com Cães (BAC) estão baseadas na autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. Não há informações de fechamento da via.

Nas redes sociais, moradores da região alertam para confrontos em vários pontos da comunidade.

Turano

Belford Roxo

Desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) atuam ainda no Complexo da Guacha e Santa Tereza, em Belford Roxo. O objetivo, segundo a PM, é fechar buracos abertos por traficantes para impedir a entrada de policiais.