Portal Minha Naturgy - Divulgação

Portal Minha Naturgy Divulgação

Publicado 18/11/2021 01:00

ESG. No mundo corporativo não se fala em outra coisa quando o assunto é sustentabilidade. Mas o que significam essas letras e para que servem? Para começar, ESG é uma sigla em inglês - “Environmental, Social and Governance” (ambiental, social e governança, em português) - usada para medir as práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa.



Cada vez mais, as boas práticas ESG são apontadas pelo mercado, organizações e sociedade como imprescindíveis para a continuidade dos negócios das empresas. É um pilar estratégico que requer planejamento e investimento para se tornar realidade. ESG é também como o mercado financeiro chama a “agenda” de sustentabilidade das empresas.



Na Naturgy, companhia distribuidora de gás do Rio de Janeiro, práticas sustentáveis estão cada vez mais presentes no dia a dia. Por se tratar de uma empresa de energia, o cuidado com o meio ambiente e as pessoas ao seu redor são primordiais para o negócio:



“Hoje, os mais de 1 milhão de clientes da concessionária já percebem uma diferença no atendimento. Mais da metade deles recebe a fatura por e-mail, contribuindo assim para a redução do volume de circulação de papel, a redução de energia de produção e, principalmente, a diminuição do descarte de papel”, diz Mario Nevares, diretor de Serviços Compartilhados da empresa.



Também pensando na praticidade, a Naturgy implantou o portal “Minha Naturgy” que, com suas funcionalidades de autoatendimento, contribui para a redução do tráfego de chamadas, de deslocamentos até o atendimento presencial e também para a redução do tempo de atividade das pessoas, tornando o dia a dia mais simples.



A concessionária atua de forma regular em mutirões de renegociação de dívidas, promovidos pelo Procon e outros órgãos do governo. Nesses eventos, são oferecidos planos exclusivos e mais extensos de pagamento para proporcionar aos clientes a oportunidade de estabilizar sua vida financeira. Esse tipo de ação mostra a preocupação em manter o serviço ativo de um produto essencial para o bem-estar da população.



Outro pilar importante que reforça as práticas de ESG na empresa é o apoio a projetos educacionais voltados para jovens de baixa renda. O objetivo não é só proporcionar a formação, mas sim incentivar uma profissão que esteja alinhada com a demanda do mercado de trabalho. Um exemplo é o curso de gastronomia que a Naturgy promove desde 2012, em parceria com a universidade Unilasalle. Nesse período, a empresa já formou mais de 150 jovens de baixa renda de Niterói e do seu entorno, com praticamente 100% de aproveitamento no mercado de trabalho.



E as ações da Naturgy não param por aí. A empresa possui um Plano de Diversidade e Inclusão, que fomenta a igualdade em um ambiente de respeito, escuta ativa e diálogo permanente. O interesse pelas pessoas marca a maneira de trabalhar para alcançar os objetivos do negócio. O compromisso com a diversidade se concretiza em iniciativas como a Política de Responsabilidade Social Corporativa, o Código de Ética, a Política de Igualdade de Gênero e o Protocolo de Prevenção de Assédio laboral e sexual, entre outros.

Hoje, o Comitê de Direção da Naturgy é composto por 60% de mulheres e elas estão presentes em 49% nos cargos de liderança da companhia. Outro ponto de destaque é o fato de a empresa estender todos os benefícios através do reconhecimento da união estável homoafetiva como entidade familiar.



O viés ambiental é também de extrema relevância para a companhia, que possui objetivos e indicadores relacionados aos desafios ambientais definidos a partir do Plano de Sustentabilidade da Naturgy, que por sua vez está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Entre as premissas da empresa estão a promoção de uma economia circular e a ecoeficiência, a preservação da biodiversidade e do capital natural, a transição energética e o combate às mudanças climáticas.



Internamente, para seus colaboradores, a companhia realiza campanhas de conscientização e educação ambiental, incluindo a promoção de caminhadas ecológicas e plantio de mudas. No período de pandemia, a empresa desenvolveu uma Cartilha de Sustentabilidade para incentivar a adoção de hábitos mais sustentáveis em casa, por ocasião do home office.



“É por essas e outras que a Naturgy é reconhecida, no Brasil e no mundo, por suas boas práticas em sustentabilidade, governança e responsabilidade social. O compromisso com o ESG revela a essência da empresa. Tão importante quanto prestar um bom serviço aos clientes é contribuir para as futuras gerações”, destaca Fernanda Amaral, diretora de Comunicação da empresa.



A Naturgy está entre os vencedores do Business Sustainability Awards 2021, prêmio que reconhece práticas de liderança, transparência e compromisso de empresas globais com a sustentabilidade. Na última edição do anuário, divulgado pela S&P Global ESG, a empresa aparece entre as líderes da categoria Gas Utilities.