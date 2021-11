Linha férrea da Supervia - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 18/11/2021 06:24 | Atualizado 18/11/2021 08:44

Rio - Um cavalo foi atropelado na via férrea da Supervia, próximo à estação de Costa Barros, na Zona Norte, por volta das 5h10 desta quinta-feira (18). Por conta do acidente, usuários do ramal de Belford Roxo precisaram fazer baldeação na estação Pavuna/São João de Meriti. O ramal operou com intervalos irregulares até 8h30, quando a circulação foi normalizada.

A Supervia afirmou que adotou "as medidas necessárias para a retirada do animal no menor tempo possível". Os veículos têm um sistema que, depois de acionado o freio de emergência, ainda podem percorrer até 300 metros. Por isso, "uma frenagem brusca", diz a Supervia, "pode colocar os clientes e o maquinista em risco". A presença de animais, principalmente de grande porte, "pode representar perigo à operação".