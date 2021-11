Uma pintura, uma luminária, uma TV maior: o que sua casa precisa? - Pixabay

Publicado 20/11/2021 06:00

Rio - Aquela expectativa boa que a época natalina traz tem sempre um quê de festa familiar, o que nos remete ao ambiente doméstico. Este ano, as festas de dezembro serão menos restritivas do que no ano passado, e por isso mesmo, muita gente tem caprichado na hora de dar uma renovada na casa, tanto para relaxar em família quanto para receber os amigos e, por que não? Para promover um encontro romântico...

Para Nara Iwata, coordenadora do curso de designer de Interiores dos campi Tijuca e Barra da Universidade Veiga de Almeida, algumas tendências em como lidar com o lar acabou se acelerando por conta da pandemia da covid-19 e a naturalização do home office: é a vez da ‘casa com cara de casa’, ou seja, menos decoração só para se ver – como se ali não morasse ninguém – e mais aconchego, funcionalidade.

“A casa conta a história daquela família, através de fotos, objetos de viagem. Ela deixou de ser neutra, ganhou uma identidade”. Nara acredita que até na hora de montar a árvore, agora serão menos enfeites clássicos e mais um enfeite com cara única.

“As pessoas devem brincar mais com as cores este ano, saindo do clássico vermelho, verde e dourado. A árvore pode ser qualquer uma das novas plantas adotadas – uma moda na pandemia –, enfeitada também com elementos da história da família, como pequenos brinquedos, para quem tem filhos, retratos e outros objetos, ou ainda utilizar fotos para fazer um painel para as pessoas que serão recebidas. Será um lugar de acolhimento”, explica.

Ideias interessantes que não pesam no bolso. Qualquer plantinha pode receber um simples pisca-pisca, que agora é de led e não pesa, nem esquenta. Para acompanhar esse novo tempo, os móveis mais procurados têm sido os aconchegantes e com certa praticidade, que podem ser dobráveis ou se adequar a mais de um ambiente.

Dois itens têm sido muito procurados nas lojas de móveis, decoração e de utilidades do lar: uma sapateira para colocar na entrada de casa e um móvel, também para o hall de entrada, para deixar bolsas, casacos. O clássico cabideiro, que era mais um enfeite, se tornou uma peça funcional com os novos hábitos adquiridos durante a pandemia.

Circulação de ar

Junto com o clima ‘lugar único’, outra tendência é servir os comes e bebes sem criar acúmulo de pessoas. Por isso, o ideal é valorizar espaços externos, como varandas, áreas, jardins, quintais e terraços. Para facilitar que as pessoas se sirvam, vale investir em mais de um móvel, com uma roupagem de festa, como um arranjo de flores, para aparar os pratos, copos, comidinhas e doces. E deixar a galera se espalhar pelo espaço. “Em termos de biossegurança, é melhor do que ar-condicionado”, complementa Nara Iwata.

Aromas

Enfeites, plantas, uma boa música – tudo isso cria o ambiente perfeito para estar com as pessoas queridas, seja um pequeno núcleos familiar, um grupão de amigos, o ‘crush’ ou com aquelas amigas especiais de toda uma vida. Para a aromaterapeuta Tereza Aquino, do Espaço Sempre Viva, espargir óleos essenciais perfumados ajuda ainda mais a criar um clima adequado para quem pretende fazer uma reunião em casa. Dependendo das visitas, há um tipo de perfume indicado.

A Lavanda é um dos aromas mais utilizados, por seu efeito calmante. “Um aromatizador com gotas de lavanda traz conforto para o ambiente”, diz Tereza. Mas se a ideia é criar um clima romântico, a melhor escolha é o perfume de Ylang Ylang, uma flor do Oriente famosa por seu efeito afrodisíaco e sedutor.

Outra indicação é a Laranja Doce, um aroma harmonizador, indicado principalmente para ambientes onde tenha crianças. Segundo a terapeuta, seu aroma combina com a alegria infantil.

Mãos à obra

Muitas pessoas esperam o fim do ano para dar uma melhorada, no lar, doce lar. De acordo com Iuri Russo, diretor da loja Construmais, esta é a época em que as pessoas costumam fazer pequenos reparos e pintar a casa.

“O público feminino gosta de fazer, geralmente, pequenas reformas no banheiro, como por exemplo trocar torneiras e armário. Luminárias para a sala de jantar também são muito procuradas”, comentou Iuri.

Marcas de tintas estão lançando tons de verde para esta temporada. E as sugestões de verde são indicadas para a sala de estar e até para a cozinha.

Casa equipada

No momento mais crítico da pandemia, as pessoas investiram na modernização da casa, trocando velhos itens por outros mais modernos, como fogões, liquidificadores, geladeira e outros, para ter o máximo de conforto onde passou a ficar praticamente o tempo todo. Com o retorno gradual da vida social, este momento é de querer reunir amigos e parentes. Essa é a percepção de Francisco Testa, gerente comercial da rede Tele-Rio, uma das mais tradicionais do ramo de eletrodomésticos e afins.

“Agora, as pessoas estão investindo no ‘ambiente de encontro’, fazer da casa um espaço gourmet, com cervejeiras, fritadeiras, adega e cooktop”, exemplifica. Outro item que tem muita procura e que cabe nessa concepção de casa para agregar amigos é a TV de tela grande com entrada para a internet (smart).

Morar com novidades da tecnologia e receber com conforto é uma experiência que o consumidor pode sentir de forma mais intensa na primeira loja-conceito da Tele-Rio, no shopping ParkJacarepaguá, que acabou de ser inaugurado.

Mas com beleza, cores, modernidade e tecnologia, qualquer celebração ou momento de lazer só estará completo se lembrarmos da alegria de estarmos vivos, aqui e agora.

