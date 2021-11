Corpos encontrados em área de mangue no Complexo do Salgueiro foram retirados pelos próprios moradores e envolvidos em lençóis brancos - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 22/11/2021 13:17 | Atualizado 22/11/2021 15:15

"Estamos falando de uma área extremamente complicada de operar, de mata fechada, onde o confronto se deu", afirmou o tenente-coronel Ivan Blaz, porta-voz da PM, ao 'RJ1', da TV Globo.

"Logicamente, a permanência da força policial no interior da mata seria mais complexo, que poderia prejudicar a população. Os homens foram encontrados com roupas camufladas no interior da mata. Não temos ainda a conta de quantos mortos, mas o fato é que isso é apenas uma fração do grupamento da quadrilha do marginal conhecido como 'Rabicó'. Esse marginal foi colocado em liberdade em 2019, estava em presídio federal. Essa fracção da quadrilha está representada através de boa parte desses mortos", disse Blaz.

A Polícia Militar voltou ao Salgueiro no fim da manhã desta segunda-feira, para garantir a realização da perícia.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que "a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) está neste momento na localidade Palmeirinha, na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo. A perícia está sendo realizada próxima ao mangue, onde oito corpos, ainda não identificados, foram localizados por moradores. As equipes também realizam as primeiras diligências na região para a coleta de elementos informativos que possam ajudar a esclarecer a dinâmica dos fatos".