Centro de Cidadania LGBTI (CCLGBTI) é uma iniciativa pioneira na América Latina - Luis Alvarenga/O Dia

Rio - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, por meio do Programa Rio Sem LGBTIfobia, oferece serviços gratuitos de atendimento psicológico, jurídico e de assistência social, além de cursos profissionalizantes para diferentes áreas. Situado dentro da Nova Holanda, no Complexo da Maré, o Centro de Cidadania LGBTI (CCLGBTI) é uma iniciativa pioneira na América Latina.



Nascida e criada no Morro do Timbau, Fernanda Telles, de 37 anos, é uma das 50 travestis que cursam Gastronomia no local. Os estudos tiveram início há pouco mais de um mês, quando o governo do estado inaugurou o Centro, que também serve como ponto de informação, acolhimento e mobilização. Desempregada, ela conta que a experiência tem transformado a sua visão sobre o mercado de trabalho.



– Tenho aproveitado todos os treinamentos possíveis. Sei que, a partir disso, vou chegar em meu objetivo de ser empregada. Tem sido uma ajuda muito eficaz, principalmente na pandemia. É muito importante para a gente, que se sente tão vulnerável em uma sociedade preconceituosa – afirma ela.



Moradora da Nova Holanda, Nataly Ferreira, 32, que já recebe acompanhamento psicológico a poucos passos de casa, ainda se inscreveu para aulas de informática e costura, que serão ofertados em breve pela unidade.



– Esse era um suporte que nós, trans e faveladas, não tínhamos. Participo de todos os eventos e faço terapia aqui também. Me sinto verdadeiramente acolhida. Foi uma bênção essa inauguração, e tão perto de casa – resume Nataly.



Projeto de expansão



Ao todo, o governo mantém hoje 15 CCLGBTIs. Os equipamentos estão distribuídos por todas as regiões e funcionam a partir de parcerias com as prefeituras. Só este ano, a secretaria inaugurou outros dois espaços do tipo: em abril, em Campos, o primeiro na região Norte do estado; e em julho, em Miracema, único no Noroeste Fluminense.



Coordenadora do centro e ativista da causa LGBTQIA+, Gilmara Cunha, de 37 anos, pensa em evoluir o trabalho, com objetivo de levar serviços de forma itinerante para as outras comunidades do Complexo da Maré.



– Estudamos a possibilidade de o projeto se expandir, começando pelas favelas vizinhas da Nova Holanda. Considero essencial pensar políticas públicas para territórios invisibilizados. A ideia é que esse espaço promova transformações e tenha um impacto direto na vida das pessoas, pensando na qualidade de vida e em políticas afirmativas para a população LGBTQIA+. Ter a presença do Estado aqui é importante. Vejo como uma frente ousada da Secretaria – pondera.



O secretário de Estado de Desenvolvimento e Direitos Humanos, Matheus Quintal, destaca a importância de políticas públicas para combater a discriminação contra a população LGBTQIA+.



– O CCLGBTI é um equipamento que realiza um serviço importantíssimo, promovendo políticas públicas de combate à LGBTIfobia e visando contribuir para o acesso a direitos e para a promoção da cidadania dessa população tão marginalizada – diz o secretário.



CCLGBTI Maré



Endereço: Rua Sargento Silva Nunes, 1012, Nova Holanda, Complexo da Maré.

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, de 9h às 17h.

Agendamento do atendimento enquanto durar a pandemia pelo número (21) 97175-9884.



