Semana começa ensolarada no Rio de JaneiroBanco de imagens/ Agência O Dia

Publicado 22/11/2021 12:03

Rio - A cidade do Rio começou a semana com o tempo firme. Após um domingo ensolarado, esta segunda-feira apresenta o céu claro ou parcialmente nublado. Segundo o Alerta Rio não há previsão de chuva. As temperaturas podem chegar até 29º C. A mínima é de 14ºC.



Um sistema de alta pressão sobre o oceano influencia o tempo na capital. Os ventos estão fracos a moderados (até 51,9km/h).

O tempo continuará estável até quinta-feira. Os ventos estarão fracos a moderados.

Na sexta-feira (26), o tempo voltará a ficar instável, com previsão de pancadas de chuva durante a noite. Os ventos estarão moderados a fortes (18,5km/h a 76km/h).