Estação de Tratamento de Água do GuanduCosme Aquino / Cedae

Publicado 22/11/2021 16:26

Rio - O abastecimento de água de parte do Região Metropolitana do Rio será suspenso nesta quinta-feira, 25. Neste dia, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) irá fazer a manutenção preventiva da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu entre às 8h e às 20h.



Os municípios afetados serão Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Nilópolis, Belford Roxo, Mesquita, São João de Meriti e Queimados. Responsável pela operação da Estação de Tratamento de Água do Guandu, a Cedae estima que a normalização do sistema deva levar até 72 horas para ser regularizada.

Neste período, a Águas do Rio irá garantir o fornecimento para serviços essenciais nas áreas de concessão, como hospitais e casa de saúde. O Sistema Guandu é responsável pelo abastecimento de 85% da cidade do Rio de Janeiro e cerca de 70 % da Baixada Fluminense.