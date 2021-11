Rio de Janeiro

MPRJ diz que foi comunicado sobre operação no Complexo do Salgueiro

A 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Niterói e São Gonçalo está acompanhando as ações em decorrência do encontro de oito corpos encontrados em uma área de mangue no Complexo do Salgueiro

Publicado 22/11/2021 15:34 | Atualizado há 2 horas