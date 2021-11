Ação pretende combater o crime organizado do Juramentinho e Flexal - Reprodução vídeo / OTT-RJ

Publicado 24/11/2021 09:06 | Atualizado 24/11/2021 17:43

Rio - A Polícia Militar realizou uma operação, nesta quarta-feira (24), para combater o crime organizado das comunidades do Juramentinho e do Flexal, nos bairros de Tomás Coelho e Engenho da Rainha, respectivamente, na Zona Norte do Rio. Equipes do 3º BPM (Méier), 4º BPM (São Cristóvão); 16º BPM (Olaria), 22º BPM (Bonsucesso) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) atuaram para prender criminosos foragidos e apreender armas de fogo. De acordo com relatos de moradores, um helicóptero sobrevoou a região e houve confronto em dois momentos. Não houve registro de prisões ou apreensões na ação.

Criminosos invadem Guanabara

Criminosos invadiram o supermercado Guanabara do Engenho da Rainha, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta terça-feira (23). De acordo com a Polícia Militar, o 3º BPM (Méier) foi acionado para verificar uma ocorrência de roubo em andamento no estabelecimento, que fica na Estrada Adhemar Bebiano. Equipes realizaram um cerco e vasculharam o local, mas ninguém foi preso.

Funcionários informaram aos militares que avaliaram previamente a loja e alguns produtos foram levados. O caso foi registrado na 44ª DP (Inhaúma). Em nota, a Polícia Civil informou que os agentes realizam diligências em busca de imagens de câmeras de segurança instaladas na região para identificar a autoria do crime. A investigação está em andamento.