Publicado 01/12/2021 07:00

Rio - Angra dos Reis sediou a terceira edição do Fórum Regional do Turismo Fluminense que reuniu prefeitos, secretários de Turismo, deputados estaduais e federais, além de um grande número de empresários e representantes dos trades turísticos, na terça-feira, 23/11. Promovido pela secretaria de estado de Turismo (Setur), o evento debateu os principais temas locais e deixou os participantes com a sensação que bons ventos estão soprando a favor do setor na região.

Logo na abertura do fórum, o secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca, listou as ações que sua secretaria vem realizando neste primeiro ano em que está à frente da pasta. Especificamente para a Costa Verde, o secretário falou sobre o investimento de R$ 29 milhões do governo federal para ampliação do aeroporto de Angra dos Reis e R$ 5 milhões do governo do estado para melhorar a infraestrutura do aeroporto de Paraty. A recém anunciada duplicação da Rodovia Rio-Santos, que vai beneficiar todas as cidades da região de Itaguaí a Paraty, e investimentos do governo do estado na Estrada Paraty-Cunha, que liga o município fluminense à cidade paulista, também foram citadas pelo secretário.

"Quando assumimos a secretaria, nós identificamos que cada uma das 12 regiões turísticas do estado tinha a sua particularidade. Então nós decidimos estar mais perto dos municípios e o nosso governador, Cláudio Castro, tem pedido que nós estejamos sempre dialogando para identificar as potencialidades, os gargalos e de que forma o estado pode ajudar na integração dessas cidades. E não dá para pensar em turismo na Costa Verde sem integrar Angra, Paraty, Mangaratiba e Itaguaí no mesmo debate", disse Tutuca.

O secretário lembrou ainda que estão sendo realizadas importantes ações na cidade do Rio de Janeiro que terão reflexo nas cidades indutoras de turismo em outras regiões do estado, como o lançamento da nova política de segurança para a Linha Vermelha e a Linha Amarela e a redução do ICMS do querosene para aviação nos aeroportos do Rio de Janeiro.

Entre os projetos apresentados, “O Rio continua lindo... e perto” se mostrou uma ação imediata para atrair os turistas brasileiros para o chamado “turismo interno” durante o verão 2021/2022. De acordo com o secretário, a última edição do projeto está acontecendo nesta semana em Goiânia, região Centro Oeste do país, depois de passar por quatro capitais (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília), além de Ribeirão Preto, Campinas e Gramado.

“O Rio + 10” apresenta outra característica, o trabalho de longo prazo, do qual fazem parte os fóruns regionais que vão acontecer nas 12 regiões indutoras de turismo do estado visando promover debates, levantar as dificuldades que cada região enfrenta no setor turístico e montar um plano de ação projetando para os próximos 10 anos.

"Não podemos ficar reféns a cada mudança de governo. Precisamos traçar metas para avançar e estamos construindo um trabalho que será deixado como legado desta gestão. O que a gente pensa com esse planejamento estratégico é sonhar em aumentar a participação do Turismo no PIB do estado, que hoje está na casa dos de 4,5 a 5% e fazer esse percentual subir para 7, quem sabe 8% -, disse o secretário.

O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, anfitrião da terceira edição do Fórum Regional do Turismo Fluminense, não poupou elogios ao governador, Cláudio Castro que, segundo ele, não tem medido esforços para atender aos pedidos feitos em prol da cidade. Inclusive, foi Jordão quem justificou a ausência do governador.

"Eu conversei com o governador ontem à noite e ele me pediu desculpas por não poder estar conosco. Ele não está se sentindo bem, mas está muito bem representado pelo secretário Tutuca, que me disse estar muito feliz pela participação de tantas pessoas no fórum de turismo da Costa Verde", disse o prefeito de Angra.

O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, aproveitou a oportunidade para convidar os presentes para o lançamento do calendário turístico 2022 de sua cidade que acontece no próximo dia 3 de dezembro e, assim como Jordão, agradeceu os investimentos que o governo do estado tem realizado no município, reiterando o apoio e parceria com os municípios vizinhos.

"Eu nunca vi um governador que investisse tanto no interior e na minha cidade. Paraty não é só dos paratienses, mas de todos nós. Estamos juntos com Angra e Mangaratiba e queremos avançar no turismo pois essas cidades tem muito a oferecer aos nossos visitantes", disse Vidal.

Turismo, cultura e... pé na estrada

Especial Angra - Tutuca - Vinicius Gentil

Especial Angra - TutucaVinicius Gentil

Às cerca de 400 pessoas que participaram do Fórum Regional de Turismo Fluminense – edição Costa Verde - puderam conhecer o turismo de diversas regiões do estado. Nos stands montados à entrada do evento havia uma diversidade de culturas, que iam do turismo rural do Vale do Café, passavam pela região imperial da Serra de Petrópolis e chegavam à Baía da Ilha Grande, que banha toda a Costa Verde.

As cidades de Angra, Paraty e Mangaratiba mostraram todo seu potencial turístico, mas não deixaram para trás a cultura caiçara e, principalmente, as delícias que a região oferece à turistas e moradores. Destaque para Paraty, a capital da cachaça do Rio de Janeiro, e para Angra dos Reis, que além das belezas conhecidas mundialmente, abriga a aldeia Sapukai, tribo Guarani que vive a cerca de 6 km da Rodovia Rio-Santos. Os índios guaranis se apresentaram antes da abertura oficial do evento mostrando que sua cultura e tradições estão sendo preservadas.

Municípios como Japeri, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Pinheiral, Barra Mansa e Rio Claro também marcaram presença no fórum, assim como a pequena São José de Ubá, município com pouco mais de 7 mil habitantes no Norte Fluminense. O secretário de Turismo da cidade viajou cerca de 8h para participar do evento no litoral Sul do Rio.

Turismo e empreendorismo

Como sobreviver nos períodos de grande dificuldade como a pandemia de Covid? Casos de sucesso de empreendedores do turismo na Costa Verde responderam a essa pergunta durante o Fórum Regional do Turismo Fluminense em Angra dos Reis. O mediador da mesa de conversas, Flávio Gueiros, consultor do Sebrae, foi o primeiro a contar como o trabalho de recuperação de 80% do setor turístico na cidade de Petrópolis, após a catástrofe natural que se abateu sobre a região serrana em 2011, se transformou no livro Alquimia Negocial.

Akira Taguiti, do Sítio Jonosake, deixou claro que os próximos anos serão de muito trabalho, pois não há outra forma de recuperar o que foi perdido durante o período de pandemia. A empresa que existe há 30 anos e sempre funcionou com capital de investimento próprio, hoje negocia suas dívidas para conseguir manter o trabalho de excelência que levava 3 mil pessoas diariamente ao empreendimento de lazer. Akira pediu resiliência aos que passam por situação parecida.

Ana Bueno, do Banana da Terra, disse que o restaurante existe há 28 anos e oferece pratos caiçaras típicos com ingredientes produzidos em casa com envolvimento da comunidade através do artesanato, da poesia local, da música e de sentar à mesa e conversar para conhecer a história daquele local, slow food. O restaurante fez uma série em uma rede social onde mostrou os fornecedores da cidade e preparou as receitas que são servidas no restaurante como forma de criar um canal direto com o seu público.

A localização dos negócios foi ressaltada por Carlos Borges, do Hotel Porto Belo, em Mangaratiba. Para ele, a Costa Verde oferece tudo o que o turista deseja, mas o trabalho precisa ser excelência para que ele volte e traga os amigos.

O subsecretário de estado de Turismo, José Augusto Vieira, comandou a última mesa de debates do fórum que discutiu o turismo náutico na Baía da Ilha Grande com a presença de receptivos de transatlânticos, representantes de marinas, empresas de táxi náuticos e da Fundação de Turismo de Angra dos Reis. Entre os assuntos, o ordenamento turístico, a taxa day use e a utilização dos cais foram citados como os principais do turismo náutico.

Giovane Gávio: uma lição de persistência

O bicampeão olímpico pela seleção de vôlei falou, entre outros assuntos, sobre a importância de disciplinar a mente - Vinicius Gentil

O bicampeão olímpico pela seleção de vôlei falou, entre outros assuntos, sobre a importância de disciplinar a mente Vinicius Gentil

O bicampeão olímpico de vôlei, Giovane Gávio, foi uma das atrações entre as mesas de debate do Fórum Regional do Turismo Fluminense – edição Costa Verde. “Giggio” compartilhou com os presentes o seu sonho de se tornar um jogador de vôlei desde a infância e as dificuldades que enfrentou para que ele se tornasse realidade. Giovane incentivou os presentes a utilizar seus talentos para enfrentar e, principalmente, superar as dificuldades do dia a dia.

"Talento todo mundo tem, mas muitas pessoas não aproveitam os seus e deixam várias oportunidades escapar. Um dos meus primeiros treinadores me mostrou que um dos talentos que eu tinha era não desistir dos meus sonhos", ensinou Giovane.

Para o bicampeão, ninguém consegue resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Ele lembrou que precisamos fugir das rotinas ruins que a vida nos impõe e aprender rotinas que nos levem a ter uma vida saudável e longeva. Somente após isso, poderemos pensar em dar um passo maior.

"Antes de fazermos o extraordinário, precisamos fazer o básico bem feito. O Brasil ganha mais jogos e torneios no vôlei do que os outros países por que nós treinamos fundamentos muito mais que eles", disse o jogador.

Giovane ressaltou que as quedas são inevitáveis na vida dos vencedores e dos perdedores e que a diferença entre eles está naqueles que não desistem depois da queda e persistem na busca de seus objetivos.

"Nosso cérebro só pensa em coisas ruins por causa da questão de sobrevivência. É nessas horas que devemos disciplinar nossas mentes a pensar de forma positiva, pois se fizermos assim, tudo ficará mais simples", encerrou Gávio.

Brasil ainda tem muito o que crescer no mercado do turismo

Especial Angra - Vinícius Gentil

Especial AngraVinícius Gentil

Enquanto o Brasil recebe cerca de 6 milhões de visitantes anualmente, a Espanha abre suas portas para de 83,7 milhões de pessoas. A informação chocou alguns dos presentes à palestra sobre Turismo e Tecnologia de Lipe Camanzano, ex-diretor da Decolar.com, durante o Fórum Regional de Turismo Fluminense, em Angra dos Reis. De acordo com o empresário, a Espanha realiza um excelente trabalho com tecnologia para atrair visitantes do mundo inteiro e durante 7 anos foi o destino mais visitado do mundo. O Turismo também é responsável por cerca de 12% do PIB do país que, antes da pandemia, era a segunda nação mais visitada do mundo.

Para ele, a tecnologia é uma ferramenta indispensável nos dias de hoje, mas o Brasil ainda precisa melhorar sua estrutura básica para entrar de vez no mercado global, com mais verbas para atrair turistas estrangeiros e qualificar quem vive do turismo no país. Um dos exemplos citados foi a falta de uma segunda língua para atender bem nossos visitantes que, em sua maioria, tem dificuldades para encontrar quem fale seu idioma durante as viagens.

O empresário afirmou que as ações governamentais que estão sendo tomadas no estado do Rio de Janeiro são fundamentais para facilitar a chegada de novos turistas à região, mas são só o primeiro passo para um turismo positivo. Ele aponta as comunidades como responsáveis por atrair os visitantes explorando ao máximo as belezas locais e por mostrá-las de forma atrativa. Criar conteúdo de relevância, ter boa comunicação e distribuição dos produtos, falar na língua do visitante e trabalhar em conjunto foram pontos citados como fundamentais para o sucesso do turismo no Brasil.

Falando especificamente sobre a região Costa Verde, Lipe cobrou a criação de roteiros que conte as histórias das cidades de Angra dos Reis e Paraty que são muito ricas e podem ser exploradas como atrativos para quem viaja e gosta de conhecer a cultura de cada localidade.

- Precisamos criar tours históricos e precisamos que eles sejam contados em outros idiomas. Se hoje poucas pessoas dominam outras línguas, a pessoa pode gravar uma parte da história no celular na frente de uma igreja e colocar em 30 idiomas diferentes na internet. Isso já ajudaria na comunicação com o seu público.

Sobre o Brasil igualar a média de visitantes que a Espanha recebe, Lipe Camanzano acredita que somente um trabalho a longo prazo, feito com seriedade e interesse do governo, colocará o país no topo dos indutores de turismo no mundo. Ele cita o projeto do governo do estado “Rio + 10” como um bom exemplo de planejamento para aumentar a participação do Turismo no PIB fluminense.

Brasil ainda tem muito o que crescer no mercado do turismo

Enquanto o Brasil recebe cerca de 6 milhões de visitantes anualmente, a Espanha abre suas portas para de 83,7 milhões de pessoas. A informação chocou alguns dos presentes à palestra sobre Turismo e Tecnologia de Lipe Camanzano, ex-diretor da Decolar.com, durante o Fórum Regional de Turismo Fluminense, em Angra dos Reis.

De acordo com o empresário, a Espanha realiza um excelente trabalho com tecnologia para atrair visitantes do mundo inteiro e durante 7 anos foi o destino mais visitado do mundo. O Turismo também é responsável por cerca de 12% do PIB do país que, antes da pandemia, era a segunda nação mais visitada do mundo.

Para ele, a tecnologia é uma ferramenta indispensável nos dias de hoje, mas o Brasil ainda precisa melhorar sua estrutura básica para entrar de vez no mercado global, com mais verbas para atrair turistas estrangeiros e qualificar quem vive do turismo no país. Um dos exemplos citados foi a falta de uma segunda língua para atender bem nossos visitantes que, em sua maioria, tem dificuldades para encontrar quem fale seu idioma durante as viagens.

O empresário afirmou que as ações governamentais que estão sendo tomadas no estado do Rio de Janeiro são fundamentais para facilitar a chegada de novos turistas à região, mas são só o primeiro passo para um turismo positivo. Ele aponta as comunidades como responsáveis por atrair os visitantes explorando ao máximo as belezas locais e por mostrá-las de forma atrativa. Criar conteúdo de relevância, ter boa comunicação e distribuição dos produtos, falar na língua do visitante e trabalhar em conjunto foram pontos citados como fundamentais para o sucesso do turismo no Brasil.

Falando especificamente sobre a região Costa Verde, Lipe cobrou a criação de roteiros que conte as histórias das cidades de Angra dos Reis e Paraty que são muito ricas e podem ser exploradas como atrativos para quem viaja e gosta de conhecer a cultura de cada localidade.

"Precisamos criar tours históricos e precisamos que eles sejam contados em outros idiomas. Se hoje poucas pessoas dominam outras línguas, a pessoa pode gravar uma parte da história no celular na frente de uma igreja e colocar em 30 idiomas diferentes na internet. Isso já ajudaria na comunicação com o seu público."

Sobre o Brasil igualar a média de visitantes que a Espanha recebe, Lipe Camanzano acredita que somente um trabalho a longo prazo, feito com seriedade e interesse do governo, colocará o país no topo dos indutores de turismo no mundo. Ele cita o projeto do governo do estado “Rio + 10” como um bom exemplo de planejamento para aumentar a participação do Turismo no PIB fluminense.

Segurança e infraestrutura

Recentemente, O DIA publicou um balanço do Disque Denúncia que apontava a queda da criminalidade no município de Angra dos Reis. O trabalho de policiamento realizado na região Costa Verde foi tema de debate com a participação de representantes de diversos órgãos de segurança. Eles têm realizado ações que mostrem aos visitantes que a polícia está nas ruas trazendo sensação de segurança aos turistas e moradores da região.

De acordo com a Polícia Militar, no último trimestre o roubo de rua na Costa Verde caiu 52% em comparação com o mesmo período ano passado, quando o país estava em plena pandemia. A Delegacia Especializada no Atendimento ao Turista, informou que o estado registrou apenas 3,5 mil ocorrências criminais contra turistas, representando 0,31% dos 1,6 milhão de visitantes que estiveram no Rio de Janeiro em 2019, sendo que a maioria são furtos de pertences que os viajantes deixam sem os devidos cuidados.

Desde o mês de outubro, a Polícia Rodoviária Federal está com a operação Égide contando com reforços de policiamento nas divisas com os estados de São Paulo, em Paraty e Resende, e Minas Gerais, na cidade de Campos, formando um cinturão para sufocar as facções criminosas que atuam no Rio de Janeiro. Especificamente na região Costa Verde, está havendo reforços em Mangaratiba, Angra e Paraty.

O Batalhão Policial Turístico (BPtur) apresentou um vídeo com policiais bilíngues que atuam especificamente no atendimento aos turistas. O trabalho está sendo realizado na cidade do Rio de Janeiro e é enviado para cidades com eventos que atraiam muitos estrangeiros, como Paraty.

A Secretaria de Estado das Cidades destacou a recuperação de 11,5 km da estrada Paraty-Cunha com a construção de 9 pontes, 17 pontos de contenção de encostas e uma ciclovia com 40% da obra concluída e com previsão de entrega para junho de 2022. Os túneis ao longo da RJ-155, que liga Angra à Via Dutra, também serão recuperados com início das obras previsto para o próximo mês de dezembro. Em Itaguaí, os 13,5 quilômetros da Reta de Piranema, que integram os municípios da Costa Verde à zona oeste da capital estão sendo recuperados.