Publicado 01/12/2021 09:48 | Atualizado 01/12/2021 16:19

Rio - Falhas na sinalização levaram ao fechamento das estações Santa Cruz e Tancredo Neves nesta quarta-feira (1°) desde às 7h até às 14h. Nas redes sociais da Supervia, passageiros enfrentaram atrasos e relataram que a empresa levou mais de uma hora para responder sobre os problemas. Segundo a concessionária, a circulação já foi normalizada no ramal Santa Cruz.

"Fui cair na inocência de confiar na SuperVia para ir trabalhar e hoje ela já me deixou na mão, funcionando somente de Paciência em diante, me fazendo gastar a mais e me atrasar para o trabalho. Trabalhador não tem paz", conta um usuário nas redes. "Muito bom sair de casa 6h30 para chegar atrasada no trabalho, graças à SuperVia", diz outra passageira, com ironia.

É um absurdo ficarmos mais de uma hora sem ter uma satisfação. Uma vergonha, incompetência pura da empresa. Sem contar que só restituem a passagem do trem, cadê a passagem até paciência? — Jorge Azevedo BFR (@Jldeazevedo25) December 1, 2021

Falta de manutenção preventiva ou retaliação aos clientes por reclamarem que a Supervia mantém irregularmente o ramal Santa Cruz como parador?@agetransp vocês também são culpados por isso. — José (@Jos73676133) December 1, 2021

Durante o período em que o problema persistiu, o ramal Santa Cruz, interligada ao de Deodoro, foi realizado apenas entre as estações Central e Paciência.



Interrupções como esta fazem parte da rotina dos passageiros. Aqueles que dependem da Supervia para chegar ao trabalho, geralmente moradores da Baixada Fluminense, enfrentam filas, atrasos e mudanças na circulação entre os ramais, muitas vezes por causa do roubo de cabos e materiais na linha férrea.

*Estagiária sob supervisão de Adriano Araújo